دبي في 6 أغسطس/وام/ اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي أول «مساحة شبابية» في مبنى «الشراع» مقرها الرئيسي وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ضمن مبادرة «المساحات الشبابية» التي تستهدف توفير بيئات نوعية تعزز مشاركة الشباب وتدعم التعلم والتعاون والابتكار.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بحضور سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.

واطلع معالي سلطان النيادي على أبرز إنجازات الهيئة ومشاريعها المستقبلية، واستمع إلى عرض حول إنجازات مجلس شباب الهيئة، الذي حصل على جائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الإمارات لعام 2025.

وقال :"يشكل الاستثمار في الشباب أحد المرتكزات الرئيسة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات، وتأتي المساحات الشبابية في إطار نهج يرسخ جودة الحياة عبر توفير بيئات تحتضن أفكارهم، وتعزز التعلم والتعاون، وتمنحهم فرصاً أوسع للمشاركة والابتكار، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة التنمية واستشراف المستقبل".

وأضاف أن هذه المساحة تمثل نموذجاً للشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب وهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يدعم تكامل الجهود الوطنية في تسخير كافة الإمكانات والأدوات التي تسهم في تحقيق تطلعات الشباب، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات.. وتبرهن أيضا على الدور المحوري لمجالس الشباب في تصميم المبادرات والبرامج التي تنطلق من احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتسهم في تعزيز حضورهم ودورهم في مسيرة التنمية الوطنية".

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير: “تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الشباب هم صنّاع المستقبل وشركاء في البناء والتطوير إذ وضعت القيادة الرشيدة الشباب في صميم مسيرة التنمية، وأرست منظومة متكاملة لتمكينهم وإعدادهم لقيادة المستقبل وانسجاماً مع هذه الرؤية، نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي الاستثمار في كوادرنا الوطنية والشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والفرص التي تعزز دورهم في مختلف مجالات العمل".

وأوضح أن الهيئة تضم 2,387 موظفاً وموظفة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بما يمثل 22.6% من إجمالي موظفي الهيئة، فيما بلغت نسبة تمكين الشباب في المناصب الإشرافية 36%، وهو ما يعكس التزامها بالاستثمار في الشباب، من خلال توفير بيئة عمل تنمي المهارات، وتعزز الابتكار، وتوسع فرص المشاركة الفاعلة.

بدورها، قالت المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة: “يأتي اعتماد المساحة الشبابية في مبنى الشراع بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، ليشكّل انطلاقة جديدة لمبادرات نوعية تعزز دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.