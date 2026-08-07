دبي في 7 أغسطس/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل، مبادرة “Horizon X”، لاستكشاف الفرص المستقبلية في المجال الأمني وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز جاهزية المنظومة الشرطية ويدعم تبني حلول مبتكرة ومستدامة.

تهدف المبادرة إلى تمكين الإدارات العامة ومراكز الشرطة من تطوير أفكار مستقبلية للعمل الشرطي، ودعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، من خلال تحويل الاتجاهات والفرص المستقبلية إلى مشاريع تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الاستباقية.

وأكد العميد دكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن مبادرة “Horizon X” تجسد توجهات شرطة دبي في ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل، وتحويل الأفكار والاتجاهات العالمية إلى مشاريع نوعية تُسهم في تعزيز الريادة المؤسسية والجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن المستقبل يُصنع من خلال الأفكار التي تكتشف اليوم وتتحول إلى واقع يعزز أمن المجتمع وجودة الحياة.

ونوه إلى أن المبادرة تعزز الجاهزية من خلال وضع أفكار لمشاريع مستقبلية تحقق المحاور التي يتضمنها مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل، وتشمل الرشاقة المؤسسية وإدارة التغيير، واستشراف وتصميم المستقبل، واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ومواهب المستقبل، والابتكار للمستقبل.

من جانبه، أوضح العقيد عمر خليفة بالعبيدة، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أن المبادرة تُعد فرصة لتوليد الأفكار، وتحويل الفرص إلى مشاريع مستقبلية ذات قيمة وأثر ملموس، بما يعزز ريادة شرطة دبي في تبني الحلول الاستباقية، ويدعم جاهزيتها لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وقال إن المبادرة تتضمن سلسلة من ورش العمل لجميع قطاعات شرطة دبي، وأن نجاحها لا يقاس بعدد الأفكار المطروحة، وإنما بالقدرة على تحويلها إلى مشاريع مستقبلية معتمدة ذات أثر حقيقي.

وأضاف أن المبادرة تعتمد إطاراً لتقييم الأفكار يستند إلى معايير تشمل الابتكار وقابلية التنفيذ، والارتباط بالتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والأثر المتوقع على تطوير العمل الشرطي، بما يسهم في اختيار المشاريع الأكثر قدرة على تعزيز الجاهزية والاستدامة.