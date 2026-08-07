أبوظبي في 7 أغسطس /وام/ ارتفعت إيرادات شركة "أجيليتي جلوبال - بي إل سي" خلال النصف الأول من العام الجاري 25% على أساس سنوي لتصل إلى 2.922 مليار دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 19% لتبلغ 225 مليون دولار.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أن القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار بلغت نحو 5.7 مليار دولار كما في 30 يونيو 2026، فيما بلغ إجمالي الأصول 13.429 مليار دولار.

وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة أجيليتي، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلة البناء على الزخم الذي تحقق في العام الماضي، وذلك رغم بيئة التشغيل العالمية المتقلبة.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية تسببت في بعض الاضطرابات في أسواق محددة، إلا أن التأثير الإجمالي على المجموعة ظل محدوداً، بما يعكس مرونة محفظة أعمالها وتنوعها.

وأوضح أن العمليات التشغيلية واصلت أداءها، وأظهرت محفظة الاستثمارات الإستراتيجية مرونة وحافظت على قيمتها خلال الفترة، الأمر الذي يعزز قوة نموذج عمل أجيليتي.

وأشار إلى أن شركة مينزيز واصلت تحقيق أداء قوي، وجاءت 78% من إيراداتها من أسواق رئيسية في الأمريكتين وأوروبا وآسيا، في حين أتمت شركة ترايستار عملية تمويل مشترك بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ما عزز مرونتها المالية بمشاركة واسعة من جهات إقراض إقليمية ودولية، واكتسبت شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية زخماً مع بدء الأصول المنجزة حديثاً في توليد الدخل، وتضاعف حجم محفظة أراضيها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأراضي المملوكة عبر مشاريع مشتركة خلال عام 2026.

وأضاف أن سهم أجيليتي اكتسب زخماً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتحسن سيولة التداول والأداء القوي لسعر السهم، بما يعكس تقديراً أوسع في السوق لاستراتيجية الشركة وجودة محفظتها المتنوعة وإمكانات نموها على المدى الطويل، مؤكداً مواصلة التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال التنفيذ المنضبط والتواصل الشفاف والأداء المالي المستدام.

وعلى صعيد نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، فقد ارتفعت إيرادات الشركة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 1.512 مليار دولار، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 25% لتصل إلى 121 مليون دولار.