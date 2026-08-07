أبوظبي في 7 أغسطس /وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.