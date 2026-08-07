دبي في 7 أغسطس /وام/ حضر معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج “سواعد الأمان”، بمشاركة 36 طالباً وطالبة.

يهدف البرنامج، المنبثق عن مجلس “سفراء الأمان”، إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل من طلبة المدارس، يمتلك المعارف والمهارات الأمنية والمجتمعية، ويسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والشراكة المجتمعية.

وأكد معالي المري أن ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات وخبرات خلال رحلتهم التدريبية سيجعلهم سفراء للوعي في مدارسهم ومجتمعهم قادرين على نقل الثقافة الأمنية والإيجابية إلى أقرانهم، بما يُسهم في دعم منظومة الأمن المجتمعي وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية.

من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، أن برنامج “سواعد الأمان” يستهدف تمكين الطلبة وبناء قدراتهم من خلال إشراكهم في البرامج التوعوية والتدريبية التي تُنمي شخصياتهم، وتعزز وعيهم، وترسخ لديهم قيم الانتماء والعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه، أكد الرائد راشد ناصر بن يوسف آل علي، رئيس مجلس سفراء الأمان، أن تخريج دفعة جديدة من البرنامج يُمثل ثمرة للجهود المشتركة الرامية إلى إعداد طلبة يمتلكون الوعي والمعرفة والقدرة على أداء أدوار مجتمعية مؤثرة.

تلقى الطلبة خلال البرنامج تدريبات وتجارب ميدانية في عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم الأمنية والمجتمعية.