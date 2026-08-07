أبوظبي في 7 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مغبرا أحياناً، مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة09:32 والمد الثاني 20:02 والجزرالأول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 15:56 والمد الثاني 07:29 والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:04

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 46 33 65 25

دبي 45 35 60 15

الشارقة 45 31 70 25

عجمان 43 34 75 20

أم القيوين 42 28 65 20

رأس الخيمة 46 29 75 25

الفجيرة 39 32 80 40

العـين 46 35 60 15

ليوا 48 32 60 15

الرويس 47 33 80 20

السلع 47 34 75 15

دلـمـا 45 34 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 85 45

أبو موسى 40 32 85 50