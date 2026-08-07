أبوظبي في 7 أغسطس/وام/ قال سعود راشد الحجيلان النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، إن السادس من أغسطس يُعد يومًا تاريخيًا في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة فهو اليوم الذي تولى فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، لتبدأ مرحلة مفصلية قادت إلى بناء الدولة الحديثة، وأرست دعائم دولة الاتحاد ودشنت مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد الحجيلان في تصريح له بهذه المناسبة أن الشيخ زايد، رحمه الله، جسّد نموذجًا فريدًا في القيادة الحكيمة، وتميزت مواقفه بالرؤية الثاقبة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إسهاماته رحمه الله امتدت إلى مختلف أنحاء العالم عبر مبادرات إنسانية وتنموية دعمت التعليم والصحة والإغاثة والتنمية، مما رسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في العطاء والعمل الإنساني.