أبوظبي في 7 أغسطس/ وام/ أكد إسماعيل كوراي كاراتايلي، لاعب المنتخب التركي للجوجيستو، أن المشاركة في بطولة العالم الحالية في "مبادلة أرينا"، والتنافس مع نخبة الأبطال، والرصيد الكبير من المعرفة والأصدقاء، من أهم المكاسب التي حققها رغم إخفاقه في الوصول إلى منصة التتويج في منافسات تحت 77 كجم.

وأثنى كاراتايلي في تصريح له على الجهود التنظيمية الكبيرة في أبوظبي، والتقدير الكبير للمشاركين، والحرص على توفير متطلبات النجاح بأفضل المعايير، وقال إن الأجواء عالمية بوجود نخبة الأبطال، والتفاعل اللافت من الجماهير، والاستفادة الكبيرة للمشاركين من الخبرات والمهارات من خلال الفئات التنافسية المختلفة.

وأوضح كاراتايلي" 21 " عاما، إن رحلة البحث عن الميداليات في بطولات الجوجيتسو العالمية لن تتوقف، وسيسعى إلى ذلك في زيارته الرابعة القادمة لدولة الإمارات، طالما أنه يملك الروح العالية، والشغف بهذه الرياضة، والإصرار على رفع علم بلاده في منصة التتويج، مشيدا بدعم عائلته وجهود مدربه أوكتاي جوجر، لتحفيزه، وتطوير قدراته.

وأضاف أن التدريب وحده لم يكن التحدي بالنسبة له قبل البطولة، وإنما الوصول إلى القاعة المخصصة لذلك، نظرا لأنه يقيم في مدينة طرسوس التركية، بينما يتدرب في أضنة، بإشراف المدرب جوجر وتبلغ المسافة التي يقطعها نحو 50 كلم مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع، وأحيانا يضطر لقضاء ليلته في الصالة ليكرس وقته وتركيزه في الاستعداد البدني والفني والتكتيكي.