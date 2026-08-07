أبوظبي في 7 أغسطس/وام/ خصص مهرجان "الوثبة للرطب" بدورته الأولى، مسابقة لصنف «لولو» المنتج في مزارع منطقة أبوظبي، في أول إدراج له ضمن مسابقات مزاينة الرطب.

واستقبل المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، مشاركات المسابقة اليوم الجمعة، تمهيداً لإعلان نتائجها غداً السبت .

يعد «لولو» من الأصناف المعروفة تاريخياً في مزارع دولة الإمارات، ويمثل إدراجه في المزاينة تقديراً لمكانته واستمرار حضوره ضمن الإنتاج المحلي للرطب، ويوسع نطاق المنافسة، ويمنح مزارعيه فرصة لعرض إنتاجهم، مما يعزز القيمة التسويقية للصنف، ويحفز العناية بجودة ثماره وطرق فرزها وتجهيزها.

تعكس المسابقة تطور المزاينات وقدرتها على استيعاب التنوع الزراعي، من خلال تقييم ثمار «لولو» وفق معايير الجودة والنضج والتجانس والسلامة من العيوب والإصابات، وتسهم المنافسة في تشجيع المزارعين على تطوير أساليب الإنتاج والتجهيز والتسويق، وتوسيع فرص الاستفادة الاقتصادية من الصنف.

يحمل «لولو» اسمه من هيئة ثمرته التي تشبه اللؤلؤ، وتأتي ثماره صغيرة إلى متوسطة الحجم وبيضاوية الشكل، وتتميز بلونها الذهبي ومذاقها الحلو في مرحلة الخلال، ثم تتحول إلى اللون العسلي وتزداد حلاوتها في مرحلة الرطب، قبل أن يصبح لونها عسلياً داكناً وقوامها ليناً عند اكتمالها تمراً.

وينضج الصنف في منتصف الموسم مائلاً إلى التأخر، ويُستهلك رطباً وتمراً، ويتميز بمذاقه وإمكان الاستفادة من ثماره في أكثر من مرحلة من مراحل النضج.