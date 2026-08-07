العين في 7 أغسطس/ وام/ تواصلت بميدان الروضة في منطقة العين صباح اليوم منافسات سن الإيذاع ضمن السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، لمسافة 4 كلم، بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل.

وتصدرت "الفهدة" لشطيط سالم بن راشد الكتبي الشوط الأول مسجلة 6:21:50 دقيقة، وحصد "سياف"، لأحمد سعيد أحمد بالحوتة العامري، لقب الشوط الثاني بأفضل توقيت" 6:15:39 دقيقة.

وانتزعت "ريم"، لأحمد عبدالله محمد لقب الشوط الثالث، بزمن قدره 6:21:36 دقيقة، بينما تفوقت "الوثبة"، لصالح جابر بن صالح العامري في الشوط الرابع، بزمن قدره 6:27:33 دقيقة.

وأحرز "الذيب" لعبدالله راشد بن خليفة الغفلي، لقب الشوط الخامس، بـ 6:16:65 دقيقة، بينما توّجت "منحاف"، لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي، بلقب الشوط السادس بزمن 6:23:79، دقيقة.

وشهد الشوط السابع، فوز"ثمينة" لحميد راشد بن فالح سيف الشامسي، بالمركز الأول، مسجلة 6:20:79 دقيقة، وفازت "مقي" لسعيد سليم سالم بالأسود العامري، بلقب الشوط الثامن محققة 6:23:60 دقيقة.

وكان الفوز في الشوط التاسع من نصيب "البازي"، لحمد مبارك حمد بالعود العامري، مسجلا 6:28:22 دقيقة، واختتم "المنصور"، لعبدالله محمد بن محيروم المحرمي، المنافسات بحصد لقب الشوط العاشر بزمن قدره 6:18:58، دقيقة.