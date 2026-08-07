أبوظبي في 7 أغسطس /وام/ تواصلت أمس فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب» في يومها الرابع، بإعلان نتائج مزاينة رطب بومعان، ومسابقتي الليمون المحلي والمنوع، ضمن منافسات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة، ويستمر حتى 9 أغسطس الجاري.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المسابقات، حيث أسفرت نتائج مزاينة بومعان عن فوز مصبح سالم سعيد سالم المرر بالمركز الأول، وحلت ميرة علي مرشد المرر ثانية، وجاء محمد مطر هويدن الشامسي في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة للمزاينة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وفي مسابقة الليمون المحلي، فاز علي مصبح هاشل عبدالله القايدي بالمركز الأول، وحل سالم عبدالله محمد هاشل القايدي ثانياً، وجاء عبدالله محمد صالح سالم الجنيبي في المركز الثالث.

وتصدر خلفان سعيد محمد عايش القايدي مسابقة الليمون المنوع، وجاء أحمد علي محمد الهاملي في المركز الثاني، وحل علي عتيق محمد عطشان الهاملي ثالثاً.

وخصصت لكل مسابقة من مسابقتي الليمون 10 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 117 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، والثاني على 20 ألفاً، والثالث على 15 ألف درهم.

واستقبل المهرجان أمس 620 كيلوجراماً من الرطب في مسابقتي الخنيزي والشيشي، قدمها 62 مشاركاً ضمن 124 مخرافة، وبلغت مشاركات الشيشي 320 كيلوجراماً قدمها 32 مشاركاً في 64 مخرافة، فيما استقبلت مسابقة الخنيزي 300 كيلوجرام قدمها 30 مشاركاً في 60 مخرافة، وستعلن نتائج المسابقتين مساء اليوم.