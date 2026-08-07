أبوظبي في 7 أغسطس/ وام / ينظم نادي أبوظبي لألعاب المضرب بطولة "التحدي"، خلال الفترة من 13 إلى 16 أغسطس الحالي، ضمن فعاليات صيف العين الرياضي، وصيف أبوظبي الرياضي، بجوائز تبلغ 90 ألف درهم.

وأكد النادي في بيان له اليوم أن منافسات البطولة ستقام في لعبتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة، بمشاركة الذكور والإناث، وذلك في فئات تحت 13 عاما، وحتى 18 عاما، بالإضافة إلى فئتي المفتوح، والرواد، وذلك في منافسات اللعبتين.

وأوضح النادي أن تنظيم البطولة في إطار جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

وتستضيف فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك"، المباريات النهائية وتتويج الفائزين.

وتهدف البطولة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة ألعاب المضرب، واكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وترسيخ قيم التنافس الشريف، إلى جانب توفير منصة رياضية احترافية تجمع اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير الألعاب الفردية في الدولة.