الفجيرة في 7 أغسطس/ وام / أطلق نادي الفجيرة العلمي مبادرة "وفاء لرواد الهندسة في الفجيرة"، تهدف إلى تكريم المهندسين الذين أسهموا في مسيرة البناء والتنمية في إمارة الفجيرة، وتوثيق إنجازاتهم المهنية، وترسيخ قيم الوفاء والتقدير، ونقل خبراتهم المتراكمة إلى الأجيال القادمة، وذلك تحت شعار "رواد بنوا... وإرثٌ يستمر".

وتأتي المبادرة انطلاقاً من إيمان النادي بأهمية الاحتفاء بالكفاءات الوطنية التي كان لها دور بارز في النهضة العمرانية والهندسية التي شهدتها إمارة الفجيرة، وتعزيز ثقافة الاعتراف بالعطاء، وإبراز النماذج الملهمة التي أسهمت في بناء المشروعات التنموية وتركت بصمة مستدامة في مسيرة الإمارة.

وتركز المبادرة على تعزيز قيم الولاء والانتماء، ودعم التنمية المستدامة، وإلهام المهندسين الشباب لاستكمال مسيرة البناء والابتكار.

وتتضمن برنامجاً سنوياً لتكريم ثلاثين شخصية هندسية ممن قدموا إسهامات مؤثرة في مختلف القطاعات الهندسية، من خلال ثلاث فئات رئيسية هي: وسام الإنجاز مدى الحياة، ووسام الريادة الهندسية، وجائزة الإسهام الريادي في هندسة الفجيرة، إضافة إلى منح درع تكريمي وشهادات تقدير للمكرمين تقديراً لعطائهم المهني والوطني.

ووفقاً للمعايير المعتمدة، تعتمد عملية التقييم على أربعة محاور رئيسية تشمل الخبرة المهنية بنسبة 30%، والإنجازات والمشروعات بنسبة 30%، والابتكار والتطوير بنسبة 20%، والأثر المجتمعي بنسبة 20%، بما يضمن اختيار الشخصيات الأكثر استحقاقاً وفق أسس مهنية وموضوعية.

وتستهدف المبادرة تحقيق أثر مستدام على المستويات المجتمعية والفردية والمؤسسية، من خلال تعزيز ثقافة التقدير المجتمعي للعطاء الهندسي، وإبراز النماذج الملهمة للأجيال الجديدة، وتوثيق الخبرات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والهندسية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية تدعم التنمية المستقبلية.

وتشمل المبادرة إنشاء "أرشيف رواد الهندسة" ليكون مرجعاً رقمياً يوثق السير الذاتية والإنجازات والمشروعات الهندسية للمكرمين، إلى جانب إطلاق "جدار وفاء" الذي يخلّد أسماء وصور رواد الهندسة المكرمين، تأكيداً على أهمية حفظ إرثهم العلمي والمهني للأجيال القادمة.

وتفتح المبادرة باب الترشيح أمام الجهات الحكومية، والمؤسسات الهندسية، والجامعات، والاستشاريين، إضافة إلى أفراد المجتمع، على أن تتوافر في المرشح خبرة مهنية لا تقل عن 25 عاماً، وسجل موثق من الإنجازات والإسهامات المؤثرة في القطاع الهندسي، فيما تتولى لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين دراسة طلبات الترشيح واختيار المكرمين.

ومن المقرر أن يُقام حفل التكريم السنوي للمبادرة في 15 سبتمبر المقبل، تزامناً مع اليوم الدولي للمهندس، ليكون مناسبة وطنية تحتفي برواد الهندسة الذين أسهموا في بناء الفجيرة، وتعزز ثقافة الوفاء لأصحاب الإنجاز، وتؤكد مكانة الإمارة في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي أن المبادرة تمثل إحدى المبادرات النوعية التي تترجم رسالته في خدمة المجتمع، وربط الخبرات الوطنية بالأجيال الجديدة، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز المعرفة، وبناء مستقبل قائم على الابتكار والاستدامة.