واشنطن في 7 أغسطس/ وام / شهد اقتصاد الولايات المتحدة انخفاضا غير متوقع بعدد الوظائف خلال يوليو الماضي بلغ 23 ألف وظيفة في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في يونيو.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقريره الشهري إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية انخفض بمقدار 23 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي مقارنة بـ20 ألف وظيفة ليونيو السابق وهو ما لم يتماش مع توقعات مؤشر "داو جونز" التي رجحت زيادة قدرها 83 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة إلى 4.1% مع انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4% وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.

-خلا-.