دبي في 7 أغسطس/ وام / أسفرت منافسات اليوم الثاني من بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات عن تسجيل 51 هدفاً في 10 مباريات، ضمن البطولة التي تقام تحت شعار "كن مع النخبة"، بتنظيم مشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، وتستمر حتى 9 أغسطس الحالي في مجمع ند الشبا الرياضي بمشاركة 15 فريقاً.

وشهدت منافسات المجموعة الأولى فوز لازيو إف سي على دي فوتسال بنتيجة 2-0، في المباراة الأولى، وعلى كابيتال ولفز بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية.

وفي المجموعة الثانية، حقق فريق حي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن بتغلبه على أسود الأطلس بنتيجة 12-0، فيما فاز الإعصار على أسود الأطلس بنتيجة 8-0.

وفي المجموعة الثالثة، فاز بيرنجريف يونايتد على كابيتانو 2-0، قبل أن يرد الأخير بالفوز على دبي الصحية بنتيجة 9-2.

أما في المجموعة الرابعة، فاز فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على شرطة دبي بنتيجة 2-1، فيما تغلب زعبيل على شرطة دبي 2-1.

وفي المجموعة الخامسة، فاز النادي المصري على العالمي بنتيجة 6-1، كما فاز الماس تيم على العالمي 1-0.

وبهذه النتائج تأهلت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وزعبيل، ولازيو إف سي، وحي، وبيرنجريف يونايتد، والماس تيم، وكابيتانو، والإعصار، إلى دور الثمانية الذي يقام غداً.

من جانبه، أعرب العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، نائب قائد حرس الرئاسة، عن سعادته بالانطلاقة القوية للبطولة، مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركة الواسعة للفرق، وما تعكسه البطولة من اهتمام بتعزيز النشاط الرياضي في الدولة.

وأكد أن الشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم تمثل نموذجاً للتعاون في تنظيم الفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن قيادة حرس الرئاسة تستهدف من خلال هذه البطولة تعزيز دورها المجتمعي، واستقطاب الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية، سواء على مستوى اللاعبين أو الجماهير.