واشنطن في 7 أغسطس/ وام / أعلن البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ‌‏"‏IDA‏" لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً. ‏

وقال البنك في بيان نُشِر على موقعه الرسمي إن مشروع تحديث القطاع ‏المالي في سوريا سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل ‏المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين ‏الوصول إلى الخدمات المالية.‏

واعتبر البنك أنّ وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي ‏لسوريا وتنميتها المستقبلية، وسيساعد مشروع تحديث القطاع المالي في ‏جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس ‏أساسية تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.‏

وحسب بيان البنك الدولي، يهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، إلى تفعيل أنظمة أساسية ‏للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ‏ودعم ما لا يقل عن 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام ‏المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع. ‏

وأكد محمد صفوت رسلان حاكم مصرف سوريا المركزي أن منحة البنك الدولي، تمثل محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث يواكب ‏أفضل المعايير والممارسات الدولية‎.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رسلان قوله إن المصرف المركزي سيواصل العمل لبناء قطاع مالي متطور يعزز الثقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في إعادة ‏اندماج سوريا في النظام المالي العالمي‎.‎

-خلا-.