سيئول في 8 أغسطس / وام / حققت تطبيقات الهواتف المحمولة الكورية الجنوبية انتشارا عالميا واسعا خلال عام 2025، حيث بلغت تنزيلاتها على متجر "غوغل بلاي" خارج حدود البلاد 1.8 مليار تنزيل، وهو ما يعادل 2.5 ضعف التنزيلات المحلية التي استقرت عند 730 مليونا.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية، أن هذا الانتشار العالمي، عبر نظامي "أندرويد" و"غوغل بلاي"، أسهم في رفد الاقتصاد الكوري الجنوبي بإيرادات ضخمة بلغت 69 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير صناعي نشرته وكالة الاستشارات "بابليك فيرست".

وتصدرت الهند قائمة الدول الأكثر تحميلا للتطبيقات الكورية مسجلة 365 مليون تنزيل، تلتها إندونيسيا بـ 131 مليونا، ثم البرازيل بـ 123 مليونا.

وبالتوازي مع هذا التوسع العالمي، رسخت كوريا الجنوبية مكانتها كواحدة من أكبر حواضن التكنولوجيا، متصدرة الترتيب العالمي في عدد المطورين النشطين لعام 2025 بعد تقدمها مركزين عن العام السابق.

وعلى صعيد تطور آليات العمل، أظهر التقرير دورا محوريا للذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز كفاءة القطاع، حيث أسهم في تحسين إنتاجية مطوري التطبيقات بنسبة 33%، مما مكن المطورين المعتمدين على أدوات "غوغل" للذكاء الاصطناعي من تقليص ساعات عملهم بمعدل 9.2 ساعة أسبوعيا.

-خلا-