بروكسل في 8 أغسطس / وام / سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفاعا بنسبة 14% خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، رغم تعهدات التكتل بإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية بحلول عام 2027.

وأفاد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) بأن العائدات الروسية من هذه المبيعات بلغت نحو 60 مليون يورو يوميا، لتتصدر فرنسا قائمة المشترين.

واستقبل ميناء مونتوار الفرنسي كميات تزيد 4 مرات على واردات شهر مايو، فيما أظهرت بيانات مركز بروغل في بروكسل أن الغاز الروسي شكل 13.4% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية في الربع الثاني من العام.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه بروكسل لوقف واردات الغاز المسال الروسي مطلع 2027، وإنهاء الغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول أكتوبر المقبل.

وفي محاولة لتطبيق خطة التخلص التدريجي، شدد الاتحاد الأوروبي شروط استيراد الغاز من تركيا، ملزما إياها بإثبات خلوه من المنشأ الروسي، وأشار وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى تزايد الاهتمام الأوروبي بغاز بلاده، وخاصة من حقل صقاريا، إلا أن اعتماد أنقرة على خطوط الغاز الروسية يصعب مهمة تحديد منشأ الإمدادات المختلطة.

وضمن جهود تنويع المصادر، لجأت ألمانيا إلى الغاز الأذربيجاني الذي وصلها للمرة الأولى عبر خطوط الأنابيب، وفقا لما أعلنته شركة "سوكار".

وتتزامن هذه التحركات الأوروبية مع توترات تشهدها أسواق الغاز العالمية وتعطل إمدادات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، مما يضاعف الضغوط على القارة لتأمين مصادر طاقة بديلة وموثوقة.

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