الشارقة في 8 أغسطس / وام / أعلن مجلس الشارقة الرياضي إطلاق منصة "كفاءات" الالكترونية، لتأسيس قاعدة بيانات مركزية للكفاءات والقيادات الرياضية والإدارية القادرة على المساهمة في تطوير القطاع الرياضي في الشارقة.

وأوضح أن المنصة تمثل مرجعاً إستراتيجياً للمجلس عند تشكيل أو إعادة تشكيل إدارات الأندية، وتكوين اللجان الاستشارية والتخصصية، بجانب ترشيح ممثلي الإمارة في الاتحادات الرياضية، أو عند الاستعانة بخبرات متخصصة للمشاريع والمبادرات المستقبلية.

ونوه إلى المشاركة في المنصة عبر مسارين هما التسجيل الذاتي بإنشاء ملف يعرض الخبرات والمؤهلات، أو بترشيح شخص يكون مؤهلاً، حيث يكتفي الترشيح الأول باسم المرشّح ووسيلة تواصله وسبب الترشيح والمجالات المقترحة، ثم يتواصل معه فريق المنصة لاستكمال بياناته.

وذكر المجلس في بيانه اليوم أن الترشيح للمناصب بحسب الخبرة في مجالات الإدارة التنفيذية والإستراتيجية والحوكمة والإستثمار والتسويق والإعلام والشؤون القانونية والإدارة المالية والتدقيق والموارد البشرية وإدارة الفعاليات والمنشآت والمواهب، والمناصب المقترحة لمجالس الإدارة، والمناصب التنفيذية في أندية الشارقة.