العين في 8 أغسطس / وام / نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، محاضرة تفاعلية حملت عنوان "المحتوى الرقمي والهوية الإماراتية"، وقدمتها الأستاذة فاطمة السويدي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بالعربية تواصلنا".

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الهوية الوطنية، فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم محتوى معرفي وثقافي يجمع بين الأصالة والابتكار.

وتناولت المحاضرة مفهوم المحتوى الرقمي وأهمية إنتاجه باللغة العربية، مستعرضة أبرز الخصائص التي تميز المحتوى العربي الرقمي الناجح، وتطرقت السويدي إلى سبل توظيف عناصر الهوية الإماراتية المتنوعة في صناعة المحتوى، والتي تشمل اللغة والتراث والتاريخ والذاكرة الوطنية، إلى جانب البيئة والقيم المجتمعية.

وقدمت السويدي نماذج عملية توضح آلية تحويل عنصر تراثي واحد إلى مجموعة واسعة من الأفكار والمضامين الرقمية، مسلطة الضوء على كيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى العربي وتقديمه بأساليب حديثة وجاذبة تحافظ على أصالته وخصوصيته الثقافية.

وأكدت المحاضرة في ختامها على أن المحتوى العربي لا يقتصر دوره على نقل المعلومات، بل يمثل وسيلة حيوية للحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء وتوثيق الذاكرة الوطنية، وتقديم صورة أصيلة تعكس مجتمع الإمارات، حيث يسهم توثيق كل قصة وقيمة وجانب تراثي في بناء محتوى يربط الماضي بالحاضر وينقله للأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن "بالعربية تواصلنا" هي مبادرة ثقافية انطلقت عام 2015 بهدف تعزيز حضور اللغة العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال محتوى تفاعلي يبرز جمالها ويشجع أفراد المجتمع على استخدامها بثقة، حيث تواصل المبادرة نشر منشورات ومقاطع فيديو مبسطة تقرب اللغة للجمهور، في إطار الجهود المستمرة لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لنشر الوعي باللغة والهوية الوطنية في الفضاء الرقمي.