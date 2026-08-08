أبوظبي في 8 أغسطس/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن قائمة التصنيف الدولي للاعبين واللاعبات، وتزايد فرص الحصول على النقاط المؤهلة إلى أولمبياد 2028، وارتفاع أعداد اللاعبين واللاعبات في كشوفاته حتى الآن إلى 2800 لاعب ولاعبة على مستوى الدولة.

وكشف الاتحاد، في تقرير اليوم، عن تصدر اللاعب محمد بيك قائمة التصنيف تحت 73 كجم، برصيد 3863 نقطة، إثر فوزه بذهبية باريس جراند سلام الكبرى لموسم 2025 - 2026، وفضية بطولة آسيا في الصين وبرونزية أبوظبي 2025.

وأشار إلى صدارة اللاعبة إليزا ليتيف لفئة السيدات برصيد 4453 نقطة، بعد فوزها بذهبيتي بطولة طاجيكستان جراند سلام 2026، وبطولة منغوليا جراند سلام يونيو 2026، بجانب فضيتي باريس جراند سلام فبراير 2026، وآسيوية الصين 2026.

وتضمن تقرير الاتحاد 3 لاعبين ولاعبة ضمن القائمة المرشحة لحصد المزيد من النقاط المؤهلة هم ظفار كوسوف تحت 100 كجم، وطلال شفيلي تحت 81 كجم وبشيرات خرودي تحت 52 كجم، عمرو جاد تحت 81 كجم.

ونوه إلى أن شهر فبراير 2026، شهد فوز جودو الإمارات بنقاط التميز من الاتحاد الدولي باختيار نجاد يزبيك، كأفضل لاعب يحقق نقاط الفوز الكاملة "إيبون"، أثناء المباريات التنافسية والتي تعادل "الضربة القاضية الفنية" وتؤدي إلى الفوز الفوري بنتيجة المباراة، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بالجوائز الفردية في الاتحاد الدولي 2025، على هامش بطولة باريس "جراند سلام".

كما ذكر أن آخر إحصائية للميداليات الدولية المحققة بلغ 112، انطلاقا من برونزية أولمبياد ريو 2016، و4 برونزيات في بطولات العالم، و2 ببطولة الماسترز، و38 في بطولات الجراند سلام، منها 8 ذهبيات، و11 فضية، و19 برونزية، و26 في الجائزة الكبرى منها 7 ذهبيات و7 فضيات، و12 برونزية، و21 في البطولات القارية منها 3 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات، بجانب 10 في بطولات كونتيننتال المفتوحة.

واستعرض التقرير النتائج المميزة لمنتخب الناشئين والشباب بعدما حصد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، في البطولة العربية بالأردن 2026، بالإضافة إلى اعتماد مجلس الإدارة برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي تطوير قدرات المنتخبات السنية من خلال مشاركة 10 لاعبين في الملتقى الدولي للمراحل السنية في العاصمة الأوزبكية طشقند، بإشراف الاتحاد الدولي والذي أقيم خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، أن برنامج إعداد منتخبات المراحل السنية للجودو، سيتواصل على مدار الموسم الرياضي، ويتضمن أيضاً برنامج اعداد خاص لحمدان المازمي لاعب المنتخب ونادي الشارقة الرياضي، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب بالعاصمة السنغالية داكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.