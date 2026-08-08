أبوظبي في 8 أغسطس/ وام / أكد قوات ساجييف، رئيس اتحاد كازاخستان للجوجيتسو، أن دولة الإمارات طوّرت البطولات العالمية، ونجحت في استقطاب نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف قارات العالم، بتنظيم احترافي للفعاليات المختلفة.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش البطولة المقامة حالياً في "مبادلة أرينا"، أن هذه الرياضة حققت نمواً كبيراً في كازاخستان، وسط تزايد أعداد الممارسين لها من مختلف الفئات العمرية، خصوصاً أن الوفد المشارك الآن في بطولة العالم بأبوظبي يضم 180 لاعباً ولاعبة في حصيلة قياسية مقارنة بأعداد المشاركين من الدول الأخرى.

وأشار ساجييف إلى أن المستويات التنافسية للمشاركين والمشاركات أظهرت طفرة كبيرة، بمؤشرات عالمية، بفضل الجهود الكبيرة التي تضطلع بها دولة الإمارات في توفير بيئة محفزة للاعبين واللاعبات، واعتماد أفضل المعايير العالمية في تنظيم البطولات.

وقال إن ما نشهده في البطولة الحالية يؤكد بوضوح أن الجوجيتسو أصبحت رياضة تتخطى كافة المؤشرات، من حيث التطور والنمو المتواصل، والاهتمام الإعلامي والجماهيري، وحرص العائلات على متابعة المنافسات، وتشجيع اللاعبين واللاعبات على تقديم المستويات الجيدة، ونتمنى المزيد من الازدهار لهذه الرياضة مستقبلاً.