أبوظبي في 8 أغسطس/ وام / شهد اليوم السادس من منافسات مهرجان الوثبة للرطب بدورته الأولى إعلان نتائج مسابقتي الخنيزي والشيشي، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مهرجان الشيخ زايد الصيفي بمنطقة الوثبة، ويستمر حتى يوم غد الأحد.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين في المسابقتين أمس الجمعة، حيث أسفرت نتائج الخنيزي عن فوز مطر علي مفتاح الشامسي بالمركز الأول، وحل خليفة سهيل علي ربيع المزروعي ثانياً، وجاء حمد سهيل قنزول الشامسي في المركز الثالث.

وفي مسابقة الشيشي، فاز راشد عبدالله حاذة عبدالله المرر بالمركز الأول، وحل ورثة سعيد سالم راشد دغيش الكتبي ثانياً، وجاء سعيد سالم جابر سعيد المنصوري في المركز الثالث.

وخصصت اللجنة المنظمة لكل مسابقة 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 397 ألف درهم، حصل منها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، والثالث على 40 ألف درهم.

وكان المهرجان استقبل صباح أمس مشاركات مسابقتي "نخبة الوثبة للرطب" و"لولو لمزارع منطقة أبوظبي"، بإجمالي 540 كيلوغراماً قدمها 20 مشاركاً ضمن 176 مخرافة، تمهيداً لإعلان نتائجهما مساء اليوم على مسرح المهرجان.

وسجلت "نخبة الوثبة للرطب" 510 كيلوغرامات قدمها 17 مشاركاً في 170 مخرافة، فيما استقبلت مسابقة "لولو"، التي تدرج للمرة الأولى ضمن مسابقات المزاينة، 30 كيلوغراماً قدمها ثلاثة مشاركين في ست مخاريف.