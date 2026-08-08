وارسو في 8 أغسطس/ وام / توج السويسري يان كريستن، دراج فريق الإمارات "اكس ار جي"، بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف بولندا والتي أقيمت أمس، بعدما قدم أداءً قوياً أنهاه بانتصار مثير عند خط الوصول الصاعد في منتجع كوتشيرليرتقي إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

وقطع كريستن المرحلة، التي امتدت لمسافة 218.9 كيلومتر من أوبولي إلى منتجع كوتشير، بزمن قدره 4:53:32 ساعة، متفوقاً على الألماني ماركو برينر، دراج فريق برو سايكلينج، الذي حل ثانياً بالتوقيت نفسه، فيما جاء الفرنسي لويس باريه من فريق فيزما بايك ثالثاً بفارق 4 ثوانٍ.

وشهدت المرحلة، وهي ثاني أطول مراحل الطواف هذا العام، منافسة قوية وتضاريس صعبة، من بينها صعود ممر "برزجيبيك"، قبل الوصول إلى الصعود النهائي نحو منتجع كوتشير، الذي حسم سباق المتنافسين على صدارة الترتيب العام.

وقال كريستن عقب الفوز: كانت مرحلة صعبة للغاية، ولم أشعر بحالة جيدة طوال اليوم بعد حادث السقوط في المرحلة الماضية، لكنني بدأت أشعر بتحسن تدريجياً مع بقاء 40 كيلومتراً على النهاية، واستعدت الثقة بقدرتي على المنافسة.. إنه أول فوز لي في سباقات ورلد تور.

وأضاف: كان عليّ أن أحافظ على هدوئي في النهاية وأن أتعامل بشكل جيد مع سباق السرعة للتفوق على ماركو، وكنت واثقاً من قدرتي على تحقيق ذلك.

وعلى الرغم من فوز كريستن، بقي لويس باريه في صدارة الترتيب العام، محتفظاً بالقميص الأصفر، فيما جاء كريستيان سكاروني ثانياً بفارق 6 ثوانٍ، وماركو برينر ثالثاً بفارق 15 ثانية، بينما تقدم كريستن إلى المركز الرابع بفارق 18 ثانية عن المتصدر.