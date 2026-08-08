العين في 8 أغسطس/ وام / تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني ضمن مهرجان العين للهجن 2026، بميدان الروضة في منطقة العين، وسط منافسات قوية لهجن أبناء القبائل، ضمن أشواط فئة الثنايا لمسافة 4 كلم على مدار 20 شوطاً.

وتصدر "نور" لمحمد عيد بالغبشي العامري أول الأشواط بزمن قدره 6:28:66 دقيقة، وفاز "غازي" لمحمد خاتم بن محمد الشامسي بلقب الشوط الثاني، مسجلاً أفضل توقيت ب 6:18:53 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث، تتويج "سكون" لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي بالمركزالأول مسجلة 6:28:46 دقيقة، ونجح "اقتراح" لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي أيضا في الفوز بلقب الشوط الرابع بزمن قدره 6:25:25 دقيقة، بينما حصدت "الدرة" لسيف محمد بن سيف العرياني لقب الشوط الخامس بزمن قدره 6:31:80 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط السادس عن فوز "دولة" لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي، بالمركز الأول محققة 6:27:10 دقيقة، وتمكنت "العبور" لمحمد سلطان بن سعيد المالكي من الفوز بالشوط السابع بزمن قدره 6:33:76 دقيقة.

وتفوق "المشوك" لسلطان حمد مطر بن عميرة الشامسي في الشوط الثامن محققا 6:21:24 دقيقة، بينما حصدت "ضيا" لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي لقب الشوط التاسع مسجلة 6:23:33 دقيقة، كما نجح الملك نفسه في الفوز مع "وعد"، بلقب الشوط العاشر، بـ 6:31:09 دقيقة.

وأحرز "معزز" لسعيد خلفان بن حمد الحافري لقب الشوط الحادي عشر مسجلا 6:32:51 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الثاني عشر إلى "مطره" لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي بزمن قدره 6:23:77 دقيقة، وتوّجت "قيادة" لمحمد عتيق بن شامس العامري بلقب الشوط الثالث عشر، مسجلة 6:32:20 دقيقة، وحصد "صايب" لمطر جمعة بن مطر الخييلي لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:28:08 دقيقة.

وشهدت بقية المنافسات، فوز "الطياره" لعبدالله سعيد بن خضيرم الكتبي بالشوط الخامس عشر بزمن قدره 6:34:73 دقيقة، و"العدملّي" لمحمد أحمد بن خزع الهركي العامري في بالشوط السادس عشر بـ 6:21:55 دقيقة، و"غازية" لمحفوظ خميس بن علي الجنيبي بالشوط السابع عشر بـ 6:26:68 دقيقة.

وكان الفوز في الشوط الثامن عشر من نصيب "هملول" لشامس يحيى علي المنهالي بـ 6:28:72 دقيقة، وحصدت "الشاهينيه" لخليفة بن عبدالله العطية لقب الشوط التاسع عشر بزمن قدره 6:34:26 دقيقة، واختتم "شاهين" لبخيت حمد بالعود العامري منافسات الفترة الصباحية بخطف لقب الشوط العشرين مسجلا 6:27:78 دقيقة.