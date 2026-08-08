دبي في 8 أغسطس/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، أن اليوم الختامي للنسخة الأولى من البطولة، المقرر غداً الأحد في مجمع ند الشبا الرياضي، سيشهد إقامة مباراة استعراضية تجمع نخبة من نجوم المنتخب الوطني السابقين، من بينهم لاعبو جيلي "خليجي 19" و"خليجي 21"، إلى جانب عدد من نجوم جيل التسعينيات.

وتقام البطولة تحت شعار "كن مع النخبة"، بتنظيم مشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، وبمشاركة 15 فريقاً.

وأوضحت اللجنة أن إقامة المباراة الاستعراضية تأتي ضمن فعاليات اليوم الختامي، وتسهم في تعزيز أجواء الحدث، إلى جانب توظيف الرياضة لترسيخ القيم الوطنية وتحفيز الشباب على خدمة الوطن.

وتتحدد هوية طرفي المباراة النهائية عقب ختام مواجهتي الدورين ربع النهائي ونصف النهائي المقررتين اليوم، على أن يلتقي الفريقان المتأهلان غداً في المباراة الختامية.