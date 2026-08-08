هراري في 8 أغسطس/ وام / التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة منانغاغوا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص توسيع آفاق التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية زيمبابوي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.