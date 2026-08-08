القاهرة في 8 أغسطس/ وام / كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار اليوم عن جبانة أثرية تمتد جذورها إلى عصر ما قبل الأسرات وتستمر حتى العصرين اليوناني والروماني، إلى جانب منطقة سكنية تعود إلى عصر الانتقال الثاني، وذلك خلال أعمال التنقيب بمنطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

وقال شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري إن الكشف يمثل إضافة مهمة لفهم تاريخ شرق الدلتا وتطورها الحضاري، ويضم مقابر ذات حفر بيضاوية ودفنات بأوضاع جنائزية متنوعة، إلى جانب منطقة سكنية ومقابر تعود إلى عصر الانتقال الثاني واستمر استخدامها حتى الدولة الحديثة، وتضم بقايا مبان من الطوب اللبن وصوامع للحبوب وأفرانا ومواقد.

وأضاف أن عمليات التنقيب أظهرت جدرانا متعرجة أحاطت بالمباني السكنية والجنائزية، إلى جانب أوان فخارية وأدوات حجرية وعظام للأسماك والطيور والحيوانات، تكشف جوانب من النظام الغذائي والحياة اليومية لسكان المنطقة.

وأشار إلى العثور على حفر دفن تعود إلى العصر البطلمي، بينها دفنة لطفل داخل أمفورتين - أسلوب جنائزي أثري قديم كان يُعاد فيه استخدام جرار الفخار الكبيرة لدفن الموتى - أعيد استخدامهما للدفن، بما يؤكد استمرار استخدام الموقع عبر عصور تاريخية مختلفة.

-سر-.