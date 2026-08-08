بغداد في 8 أغسطس/ وام / أعلنت وزارة النفط العراقية أن إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حالياً نحو 2.7 مليون برميل يومياً، فيما تتراوح كمية الصادرات بين 1.5 و1.7 مليون برميل يومياً.

وقال باسم محمد خضير وزير النفط العراقي، في تصريحات له اليوم، إن العراق كان يصدر قبل التصعيد الراهن في المنطقة نحو 3.4 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز، لكن الكميات تراجعت، ما دفع الحكومة للبحث عن مسارات بديلة وتنويع منافذ تصدير النفط الخام، بينها مشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة ومشروع أنبوب البصرة - فيشخابور المقرر تنفيذه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مؤكداً أن حقول النفط العراقية قادرة على استعادة مستويات الإنتاج والتصدير السابقة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للشركات والاستثمارات في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن وزارة النفط تعمل على مسارين متوازيين بشأن الغاز، الأول يتمثل في إنهاء حرق الغاز المصاحب والثاني استثمار الحقول الغازية، لافتاً إلى إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لتنفيذ مشاريع في هذا المجال.

-خلا-.