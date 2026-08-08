أبوظبي في 8 أغسطس/ وام / اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، مشاركته في بطولة العالم للجوجيتسو 2026 بحصيلة إجمالية بلغت 65 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و17 فضية و30 برونزية، بعد مشوار حافل بالإنجازات عبر مختلف الفئات العمرية وصولاً إلى منافسات الكبار.

ونجح اللاعبون واللاعبات في حصد 14 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، في منافسات الكبار التي شكلت المحطة الختامية لمشاركة المنتخب الوطني، ليؤكدوا حضورهم القوي أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وفي ختام منافسات الرجال اليوم، أضاف المنتخب الوطني أربع ميداليات جديدة، بواقع فضيتين وبرونزيتين، وتوج عبدالله الكبيسي بفضية تحت 94 كجم، وسعيد الكبيسي بفضية تحت 85 كجم، بينما أحرز هزاع فرحان وعمار الحوسني البرونزية في وزني فوق 94 وتحت 94 كجم على التوالي.

واختتم المنتخب الوطني منافسات الكبار بحصد 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، لترتفع حصيلته النهائية في البطولة إلى 65 ميدالية.

وتوزعت هذه الحصيلة بواقع 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 ميدالية في فئة تحت 16 عاماً، و13 ميدالية في فئة تحت 18 عاماً، و13 ميدالية في فئة تحت 21 عاماً.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إن الحصيلة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة العالم تأتي امتداداً للمستويات التي قدمها خلال بطولة آسيا وجائزة باريس الكبرى، وتؤكد أن تسلسل المشاركات الدولية أسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مدارس وأساليب متنوعة. كما تعكس الميداليات الـ 14 التي حققتها فئة الكبار تقدماً واضحاً في تنفيذ الخطط وإدارة النزالات.

وأضاف: نثمّن الجهد الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية طوال مرحلة الإعداد، وننظر إلى هذه النتائج بوصفها محطة مهمة نبني عليها في الاستحقاقات المقبلة وهدفنا مواصلة تطوير جودة الأداء، وتعزيز حضور المنتخب في الأدوار النهائية، وتحويل مزيد من الفرص إلى ميداليات ذهبية ترفع علم دولة الإمارات على منصات التتويج.

وتوجه سعيد الكبيسي، لاعب المنتخب الوطني المتوج بالميدالية الفضية، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم دعمهما الكبير للرياضة والرياضيين، كما عبر عن شكره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على اهتمامه المتواصل بتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل للوصول إلى المراكز الأولى في البطولات المقبلة.