الشارقة في 8 أغسطس/ وام/ انطلقت اليوم، في رواق الفوتوغراف، فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض "الشارقة وجهة نظر"، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون، ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وتضم النسخة الثالثة عشرة من المعرض، المخصص للتصوير الفوتوغرافي، مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة التي أنتجها ستة فنانين بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، وتختبر بمجملها إمكانيات التصوير الفوتوغرافي الوثائقي وتطوره الدائم ضمن سلسلة من المقاربات المتفردة والمترابطة في آن معاً.

ويُقيّم النسخة، سارة المهيري، وأوسيموديمن إيكوري، القيّمان المساعدان في المؤسسة، ويشارك فيها الفنانون لويزا دور، ولطيفة البخاري، وساتيش كومار، وآدم روحانا، وغوانيو شو، وماهيدر هايليسيلاسي.

ويتوسع نطاق مفهوم التصوير الوثائقي في هذه النسخة من خلال تجارب الفنانين المتعلقة بالشكل والمادة وأسلوب العرض، حيث تتحدى المطبوعات الكبيرة والأعمال التركيبية والتدخلات المكانية تقاليد هذا الفن، وتعيد بذلك تصور كيفية التعامل مع الصور وفهمها.