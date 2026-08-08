رأس الخيمة في 8 أغسطس/ وام/ دشنت جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية برأس الخيمة أعمال لجنة الابتكار والبحث الصحي والذكاء الاصطناعي خلال الاجتماع الافتتاحي اليوم، بمقرها بمنطقة المعمورة برئاسة المهندسة رحاب إسماعيل أحمد الأحمد، وذلك في إطار توجه الجمعية نحو ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز البحث الصحي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مبادراتها وخدماتها وتعظيم أثرها الصحي والمجتمعي.

طرحت اللجنة عدداً من المبادرات المستقبلية، من بينها مختبر الابتكار الصحي، وبرنامج سفراء الابتكار، وتمكين الطلبة والباحثين الشباب، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل المؤسسي والخدمات الصحية والمجتمعية.

وأكدت مهرة محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أن تدشين أعمال اللجنة يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة الجمعية نحو تطوير العمل المؤسسي والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المرضى والمجتمع.

وقالت:" نؤمن في الجمعية بأن الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي أصبحت عناصر أساسية في تطوير العمل الصحي والمجتمعي، ومن خلال هذه اللجنة نسعى إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات ومشروعات عملية تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم مرضى الأمراض المزمنة، وتعزيز الوقاية والوعي الصحي، إلى جانب بناء قاعدة معرفية تساعد الجمعية على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والنتائج".