دبي في 8 أغسطس/ وام/ تأهل فريقا "حي" و"زعبيل" إلى نهائي بطولة النخبة لحرس الرئاسة لكرة قدم الصالات، المقرر غداً، في مجمع ند الشبا الرياضي، في ختام النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت تحت شعار «كن مع النخبة»، بتنظيم مشترك بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وقيادة حرس الرئاسة، وبمشاركة 15 فريقاً.

وحجز الفريقان مقعديهما في النهائي بعد اجتياز الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، اللذين أقيما اليوم وشهدا 6 مباريات.

ففي ربع النهائي، فاز «حي» على «الإعصار» 5-3، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على «الماس تيم» 2-0، و«زعبيل» على «بيرنجريف يونايتد» 1-0، فيما تغلب «كابيتانو» على «لازيو إف سي» 2-1.

وفي نصف النهائي، واصل «حي» انتصاراته وتغلب على هيئة أبوظبي للدفاع المدني 1-0، فيما حجز «زعبيل» مقعده في النهائي بفوزه على «كابيتانو» 4-1.

وكانت اللجنة المنظمة، قد أعلنت إقامة احتفالية في ختام النسخة الأولى غداً، تتضمن مباراة استعراضية تجمع عدداً من نجوم كرة القدم الإماراتيين السابقين، إلى جانب فعاليات وأنشطة متنوعة للجماهير.