براتسلافا في 8 أغسطس/ وام/ حقق منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، نتيجة مميزة في منافسات المضمار، ضمن "جراند بري سلوفاكيا" للدراجات، بعدما نجح محمد المطيوعي، اليوم، في إحراز المركز الثاني، فيما حل زميله أحمد المنصوري في المركز الثالث بسباق النقاط لفئة الرجال، وسط مشاركة قوية ضمت 34 دراجاً.

وجاء تألق ثنائي المنتخب في سباق النقاط الذي أقيم لمسافة 30 كيلومتراً، بواقع 90 لفة و18 مرحلة سرعة، حيث جمع المطيوعي 33 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما حصد المنصوري 29 نقطة في المركز الثالث، ليصعد دراجا الإمارات معاً إلى منصة التتويج، بينما ذهب المركز الأول إلى النمساوي تيم وافلر برصيد 56 نقطة.

وتأتي النتيجة خلال مشاركة المنتخب الوطني في سلسلة من السباقات والبطولات الأوروبية، ضمن برنامج الإعداد الخارجي الذي يشرف عليه المدرب الأسترالي إيان ميلفين، بهدف رفع المستوى الفني والبدني للدراجين، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وشهد السباق مشاركة دراجين من عدد من المنتخبات والفرق الأوروبية والآسيوية، ما منح لاعبي المنتخب فرصة قوية للاحتكاك والمنافسة في أجواء دولية، ضمن خطة إعداد تستهدف الوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.