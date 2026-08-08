أبوظبي في 8 أغسطس /وام/ يستضيف "الحي الرياضي" في "مبادلة أرينا" غداً، تحديات اللياقة البدنية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الرياضية والتفاعلية، بمشاركة رياضيين من داخل الدولة وخارجها، وذلك على هامش بطولة العالم للجوجيتسو 2026.

وتشمل الفعاليات المقررة ألعاباً تفاعلية، وتحديات للقوة البدنية، وأنشطة لتطوير مهارات الحركة، إلى جانب مسابقات ذهنية تستهدف مختلف الفئات العمرية، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة النشاط البدني.

وأعلنت شركة "حركة"، عبر منصتها في "الحي الرياضي"، تخصيص جوائز متنوعة للفائزين في الفعاليات الختامية، بواقع قسيمتي شراء لصاحب المركز الثالث، وساعة مخصصة للجري لصاحب المركز الثاني، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول على هاتف "آيفون 17 برو ماكس".

وأكد إبراهيم حمري، مدرب اللياقة البدنية والمشرف على المنصة، أن الأنشطة المتنوعة في "الحي الرياضي"، أتاحت للزوار فرصة التعرف إلى مجموعة من التمارين والأنشطة الرياضية، وتجربة أحدث الأجهزة الرياضية، مشيراً إلى المنصة استقطبت أكثر من 200 زائر خلال الأيام الماضية.

ويذكر أن "الحي الرياضي" يقام في المنطقة الخارجية لمبادلة أرينا، ويقدم تجربة تفاعلية تحفز على ممارسة الرياضة، وحظي بتجاوب واسع من جمهور البطولة، والزوار من داخل الدولة وخارجها، بما يؤكد الحرص على توفير أجواء محفزة للعائلات والمشاركين.