أبوظبي في 8 أغسطس/ وام/ حقق المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، إنجازاً استثنائياً في ختام بطولة العالم للجوجيتسو 2026، في أبوظبي، بتتويج منتخب الكبار بلقب بطولة العالم في منافسات الجوجيتسو، وتصدره الترتيب العام لفئة الكبار على مستوى جميع منافسات البطولة، رغم اقتصار مشاركته على منافسات الجوجيتسو.

وتكتسب صدارة الترتيب العام أهمية مضاعفة، إذ احتُسبت نتائج مختلف منافسات فئة الكبار، التي شملت الجوجيتسو والجوجيتسو المختلط والقتالي والزوجي والاستعراضي، في الوقت الذي جمع فيه المنتخب الوطني نقاطه من منافسات الجوجيتسو وحدها، ليحسم المركز الأول في الترتيب الإجمالي، ويحقق إنجازاً مهما في مسيرته ببطولات العالم.

كما توّج منتخب تحت 21 عاماً بلقب بطولة العالم في منافسات الجوجيتسو، ليجمع المنتخب الوطني بين لقبي فئتين محوريتين، ويؤكد قوة منظومة إعداد اللاعبين، وانتقال المواهب الوطنية من المراحل العمرية إلى أعلى مستويات المنافسة الدولية.

واختتم المنتخب مشاركته في البطولة بحصيلة بلغت 65 ميدالية، بواقع 18 ذهبية و17 فضية و30 برونزية، منها 14 ميدالية في فئة الكبار، بواقع ست ذهبيات وست فضيات وبرونزيتين.

وفي ختام منافسات الرجال، أضاف المنتخب أربع ميداليات، حيث أحرز عبدالله الكبيسي فضية تحت 94 كجم، وسعيد الكبيسي فضية تحت 85 كجم، فيما نال هزاع فرحان برونزية فوق 94 كجم، وعمار الحوسني برونزية تحت 94 كجم.

وتوزعت حصيلة المنتخب في البطولة بواقع 12 ميدالية لفئة تحت 14 عاماً، و13 ميدالية لكل من فئات تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاماً، إضافة إلى 14 ميدالية للكبار.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، إن تصدر منتخب الكبار الترتيب العام لجميع منافسات بطولة العالم يمثل إنجازاً استثنائياً بكل المقاييس، خصوصاً أن منتخبنا شارك في منافسات الجوجيتسو وحدها، وتمكن من جمع رصيد من النتائج والنقاط وضعه في الصدارة أمام منتخبات شاركت في أكثر من منافسة، موضحا أن تحقيق ذلك يعكس المستوى الذي بلغته رياضة الجوجيتسو الإماراتية وقدرتها على المنافسة والتفوق في أكبر المحافل العالمية.

وأضاف: "يأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وهوأسّس لمنظومة رياضية طموحة مكّنت أبناء الإمارات من الوصول إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية".

بدوره، قال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن القيمة الفنية الحقيقية لهذه البطولة تكمن في أنها قدمت مؤشراً واضحاً إلى عمق المنتخب، وليس إلى مستوى مجموعة محدودة من اللاعبين، وعندما تتحقق هذه النتائج من فئتي تحت 21 عاماً والكبار في بطولة عالمية، فهذا يعني أن لدينا مساراً تنافسياً متصلاً، وأن الفجوة بين المراحل العمرية والمنتخب الأول باتت أضيق وأكثر انتظاماً.

وأضاف: "من منظور فني، هدفنا في المرحلة المقبلة هو زيادة عدد اللاعبين القادرين على حصد النقاط والميداليات في البطولات الكبرى، وعدم الاعتماد على أسماء محددة، وبناء منتخب قوي عالمياً يتطلب خيارات متعددة في كل وزن، واستمرارية في مستوى الأداء عبر الموسم، وقدرة على تعويض أي غياب من دون التأثير في القوة التنافسية للفريق، والنتائج التي تحققت في أبوظبي تؤكد أننا تقدمنا في هذا المسار، لكنها في الوقت نفسه ترفع سقف العمل المطلوب خلال المرحلة المقبلة".