ملبورن في 9 أغسطس /وام/ كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة "كوينزلاند" الأسترالية أن امتلاك حديقة منزلية قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، في مؤشر جديد على أهمية المساحات الخضراء في التخطيط العمراني.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "BMC Public Health"، أن الأشخاص الذين يمتلكون حدائق منزلية واسعة نسبياً تقل لديهم احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 6.8% مقارنة بغيرهم، فيما ينخفض الخطر بنسبة 5.7% لدى الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من عدة حدائق عامة.

وحلّل الباحثون بيانات أكثر من 19 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، مع دراسة مدى توافر المساحات الخضراء حول مساكنهم، بما في ذلك الحدائق المنزلية والمتنزهات الواقعة ضمن نطاق 800 متر.

ورجّح الباحثون أن يعود هذا الارتباط إلى زيادة النشاط البدني وقضاء وقت أطول في الهواء الطلق، وما قد يترتب على ذلك من فوائد للصحة النفسية وتحسين مستويات فيتامين "د"، إضافة إلى احتمال تأثير التعرض للبيئات الطبيعية في تنوع ميكروبات الأمعاء ودعم المناعة.

وقالت الباحثة الرئيسية تشينونسو أوديبياتو إن النتائج تسلط الضوء على ضرورة إعطاء الصحة العامة أولوية أكبر في تصميم المدن، مؤكدة أن الحدائق المنزلية والمجتمعية والمتنزهات القريبة يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في الحد من مخاطر الإصابة بالسكري.

ودعت الدراسة إلى جعل المساحات الخضراء عنصراً أساسياً في التخطيط العمراني، نظراً لتأثير قرارات تصميم المدن في صحة الأجيال المقبلة.

-خلا-