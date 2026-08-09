عجمان في 9 أغسطس / وام / نظمت غرفة عجمان، ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، ورشة "سنع المجالس"، التي ركزت على توعية وتعريف الأطفال والناشئة بآداب المجلس الإماراتي، وترسيخ القيم والعادات الأصيلة التي تجسد الهوية الوطنية وتعزز احترام الآخرين وآداب الحوار.

قدم الورشة عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، بأسلوب تفاعلي جمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بهدف غرس السلوكيات الإيجابية وكيفية التعامل الأمثل في المجالس.

وشهدت الورشة التي نظمت في مركز ثرا لريادة الأعمال، حضور سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات "صيفنا سعادة"، حيث تابع جانباً من فعاليات الورشة، في تأكيد على أهمية البرامج الهادفة إلى تنشئة جيل متمسك بقيمه وهويته الوطنية.

وشهدت الورشة تفاعلا لافتا من الأطفال والناشئة من خلال الأنشطة التطبيقية والنقاشات الهادفة، التي أسهمت في تعزيز استيعابهم للمفاهيم والقيم التي تناولتها الورشة وربطها بالمواقف اليومية.

تأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تقدمها غرفة عجمان في إطار مشاركتها بفعاليات "صيفنا سعادة 2026"، والهادفة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة ببرامج تعليمية وتفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم، وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية لديهم.