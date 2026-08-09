بروكسل في 9 أغسطس / وام / بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم، تطبيق قواعد جديدة تلزم مستخدمي الإنترنت وصناع المحتوى بوضع علامات مميزة على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، بهدف ضمان الشفافية والحد من الخداع ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة.

وتستهدف هذه المعايير في مرحلتها الأولى أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، على أن يشمل تطبيقها الأنظمة الحالية بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، أن تقنية الذكاء الاصطناعي رغم فوائدها الاستثنائية للشركات والأفراد، فإن نماذجها المتقدمة تفرض مخاطر غير مسبوقة إن لم تستخدم وتصمم بشكل صحيح؛ وهو ما يتزامن مع توقيع أكثر من 180 منظمة على مدونة سلوك طوعية نشرتها المفوضية في يونيو الماضي لتمييز هذا المحتوى.

-خلا-