الفجيرة في 9 أغسطس / وام / نظم مستشفى الفجيرة "هاكاثون الشباب" تحت عنوان "الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة"، في خطوة تهدف إلى تحويل أفكار الشباب إلى حلول عملية مبتكرة تسهم في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة موارده، ودعم مسار التحول الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكينها من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح أن الحدث يمثل منصة محفزة للإبداع وتبادل الأفكار، مما يعزز مشاركة الشباب في تطوير حلول نوعية ترتقي بجودة الخدمات وكفاءة الأداء.

وركزت فعاليات الهاكاثون على إتاحة المجال أمام الشباب لابتكار حلول تقنية ترسيخا لثقافة الابتكار، وبما يواكب متطلبات المستقبل ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الشاملة.