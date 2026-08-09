الفجيرة في 9 أغسطس / وام / أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان "نماذج وأدوات استشراف المستقبل"، ضمن جهودها الرامية إلى تمكين الكفاءات الحكومية وتطوير قدرات الموظفين على قراءة المتغيرات واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، بما يعزز كفاءة التخطيط وصناعة القرار في العمل الحكومي.

وركز البرنامج، على تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات العملية في مجال الاستشراف الإستراتيجي، من خلال التعرف إلى آليات رصد الاتجاهات المستقبلية والإشارات الضعيفة وتحليل آثارها، إلى جانب تطبيق أبرز النماذج والمنهجيات المستخدمة في دراسة القضايا المستقبلية وبناء تصورات أكثر مرونة للتعامل معها.

ويأتي البرنامج ضمن توجهات دائرة الموارد البشرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي، ورفع جاهزية الموظفين للتعامل مع التحولات المتسارعة، وتمكينهم من توظيف أدوات التفكير المستقبلي في تطوير الخطط والإستراتيجيات والمبادرات المؤسسية، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر مرونة واستباقية، ويدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي بإمارة الفجيرة.