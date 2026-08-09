فيينا في 9 أغسطس/ وام/ تفرض موجات الحر الحالية في النمسا، تحديًا استراتيجيًا لقطاع المياه في ظل نقص الأمطار وانخفاض مستويات المياه الجوفية وتعرض مصادر المياه لضغوط متزايدة .

و اضطرت فيينا إلى استبعاد بعض البلديات من خط أنابيب مياه الينابيع الجبلية، لضمان تلبية احتياجاتها من المياه بشكل موثوق عبر شبكة البنية التحتية والتوزيع الإقليمي.

وأعلنت وزارة البيئة أن إمدادات مياه الشرب في النمسا آمنة إلى حد كبير، لكنها لم تستبعد أن يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع درجة الحرارة إلى نقص محلي في المياه، لاسيما في شرق البلاد، ما قد يتطلب الأمر إمدادات مياه طارئة في بعض الحالات، حيث أن انخفاض مستويات المياه الجوفية أو جفاف الينابيع الصغيرة يؤثر بشكل مباشر على شبكة مياه الشرب، وأوضحت أن النمسا تستهلك نحو 3.1 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

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