دبي في 9 أغسطس/ وام/ افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم، الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة أربعة مسارات، وبطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية على شارع القدرة باتجاه مدينة القدرة.

ويستكمل افتتاح الجسر منظومة الحركة على التقاطع، بعد افتتاح الجسر المقابل في فبراير الماضي، الذي يخدم الحركة المرورية من مدينة القدرة باتجاه أم سقيم، بما يسهم في تعزيز انسيابية التنقّل ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة في المنطقة، وستفتتح الهيئة في، الربع الرابع 2026، منحدرات الجسور الجانبية على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، التي توفر حركة مرورية انسيابية في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، وتشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي)، وجسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة، ويسهم تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بنسبة 85% حيث ستنخفض من قرابة سبع دقائق إلى دقيقة واحدة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع تطوير شارع القدرة ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويعزز كفاءة التنقل، ويدعم جودة الحياة، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن المشروع جزءٌ من خطة الهيئة المتكاملة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة، وتعزيز الربط بين شبكة الطرق، بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على الحركة المرورية، ومواكبة التوسع في المناطق السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية.

وأوضح معاليه أن المشروع يتضمن تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول إجمالي يبلغ 4000 متر، إلى جانب تطوير وتوسعة شارع القدرة بطول 11.6 كيلومتر بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة بنسبة 70%، من 9.4 دقيقة إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة.

وأضاف الطاير: يُمثّل شارع القدرة أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة في شبكة الطرق بإمارة دبي، وأحد أهم المحاور العمودية (شرق ـ غرب)، نظراً لدوره في ربط عدد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، وتعزيز التكامل بين الطرق الرئيسة في الإمارة، ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ودبي ستوديو سيتي، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، مؤكداً أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وتعزيز انسيابية التنقل في الاتجاهين بين شارع الإمارات ومدينة القدرة، وخفض الازدحامات المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات في المناطق التي يخدمها، بما يعكس نهج الهيئة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية استباقية تُواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتوفر حلولاً مرورية مستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في مطلع العام الجاري، ضمن مشروع تطوير شارع القدرة، جسراً بطول 1200 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات، وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وصولاً لشارع القدرة، وساهم الجسر في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية، ودبي ستوديو سيتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 55%، حيث ستنخفض المدة من 113 ثانية إلى 52 ثانية.

كما افتتحت الهيئة خلال شهر مايو الماضي تحسينات تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة، وذلك من خلال استحداث طريق خدمة على شارع الإمارات باتجاه جبل علي، إضافةً إلى توفير منحدر دائري حر لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز المدينة عبر شارع الإمارات والمتجهة إلى مدينة القدرة، وستفتتح في الشهر الجاري التحسينات في الجهة الأخرى من التقاطع، وذلك عبر توفير منحدر حر إضافي لخدمة الحركة المرورية القادمة من جبل علي عبر شارع الإمارات باتجاه أم سقيم مروراً بشارع القدرة.

ويخدم مشروع تطوير شارع القدرة العديد من المناطق التطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومتر، كما تنفذ الهيئة شارعاً جديداً في الجزء الجنوبي لمنطقة المطورين بطول 4.8 كيلومتر، وتربطه مع شارع الإمارات، بهدف تحسين المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المناطق التطويرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جانبي شارع الإمارات بطول إجمالي يصل إلى 4.8 كيلومتر، لتعزيز الربط مع المشاريع التطويرية في المنطقة.