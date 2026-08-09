برازيليا في 9 أغسطس/ وام/ رفع منتخب الإمارات للدراجات البارالمبية، رصيده الإجمالي إلى 6 ميداليات في النسخة الثانية من بطولة كأس البرازيل للمضمار، المقامة حالياً بمدينة مارينجا البرازيلية، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك عقب مواصلة دراجي المنتخب التألق وتحقيق 4 ميداليات جديدة في المنافسات التي أقيمت، اليوم، لتضاف إلى الميداليتين اللتين حققهما في افتتاح البطولة.

وشهدت الجولة الأخيرة تألق اللاعب عبد الله البلوشي الذي حصد 3 ميداليات جديدة، شملت فضية سباق الإقصاء (فئة C4)، وفضية سباق الكيلو، بالإضافة إلى برونزية سباق السرعة الفردية لمسافة 200 متر. فيما نال زميله أحمد البدواوي برونزية سباق الإقصاء (فئة C5).

وكان المنتخب قد استهل مشواره في البطولة بحصد ميداليتين برونزيتين، جاءت الأولى عن طريق عبد الله البلوشي في سباق الكيلومتر، والثانية بواسطة أحمد البدواوي في سباق "السكراتش".

وتختتم المشاركة الإماراتية في البطولة غداً، حيث يخوض الفريق آخر سباقاته في فئتي الإقصاء و"السكراتش"، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر تدريبي خارجي خلال الفترة من 11 إلى 29 أغسطس الجاري. ويأتي المعسكر في إطار البرنامج الإعدادي لبطولة العالم للطريق بمدينة هانتسفيل في ولاية ألاباما، والتحضيرات التخصصية لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقررة في اليابان أكتوبر المقبل.

وأعرب محمد المروي، مدرب المنتخب الوطني، عن سعادته بالظهور القوي والمستوى الفني المتقدم الذي قدمه الدراجون، مؤكداً أن رياضة المضمار البارالمبية تشهد تطوراً ملموساً ينعكس بوضوح على النتائج الإيجابية و التحسن المستمر للأزمنة والارتقاء بالأداء الفني العام للاعبين.