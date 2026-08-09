دبي في 9 أغسطس/ وام/ أكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن عدد زوار المنصة التوعوية بالجرائم الإلكترونية والتي أطلقتها في 12 من يوليو من العام الماضي، بلغ مليوناً و429 ألفاً و154 زائراً، مشيرة إلى أن هذا الإقبال في عام واحد يُعزز ما تقدمه من مُحتوى قيّم باللغتين العربية والإنجليزية .

وتستهدف المنصة الإلكترونية جميع فئات المجتمع حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar.

وأكدت إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، أن إطلاق المنصة التوعوية يأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية .

وتساهم المنصة في تعريف مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .

كما تقدم التوعية بآليات الحماية من الجرائم السيبرانية و التوعية بالتهديدات المتعلقة باستخدام المواقع الإلكترونية وكيفية اكتشاف أنواع البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية .

كما تتضمن المنصة باباً بعنوان "الإبلاغ والتعافي"، لتعريف المستخدمين بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية .