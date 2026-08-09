دبي في 9 أغسطس/ وام/ أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة دشنت 793 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 624,340 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف معاليه: "نواصل مسارنا التنموي لمواكبة التوسع المستمر في المناطق السكنية الجديدة، والمراكز التجارية، والمشاريع الاستثمارية ومراكز الأعمال في دبي، واستباق متطلبات النمو المستقبلي، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها واحدة من المدن الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة. ونتبنى أحدث التقنيات العالمية لمواصلة تسجيل أعلى مستويات الأداء، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني المستدام لعقود مقبلة، والمحافظة على مكانة الهيئة في صدارة المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم. وقد سجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي من أدنى النسب عالمياً".

بدوره، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 53 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 47,723 محطة".