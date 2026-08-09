العين في 9 أغسطس/ وام/ اختتمت اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026، لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة 20 شوطاً لسن "الحول والزمول" لمسافة 4 كلم.

وتصدرت «قزوين» لسعيد مسلم سعيد بن طاهري الراشدي الشوط الأول محققة 6:31:49 دقيقة، وحصد "الشارد"، لأحمد راشد الهادفي الكتبي لقب الشوط الثاني مسجلاً 6:30:86 دقيقة، وكسبت «الفايزة» لحمد سالم بالعود سعيد العامري، لقب الشوط الثالث بزمن قدره 6:31:23 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع إلى «زاخر» لسهيل أحمد بن دري الفلاحي، بزمن قدره 6:31:21 دقيقة، وحقق "شاهين"، لعلي حمد بن سيف الشامسي لقب الشوط الخامس مسجلا 6:35:79 دقيقة، وتألقت «أرصاد» لمسلم مبارك حمد بالعود العامري في الشوط السادس مسجلة 6:34:48 دقيقة.

وتفوقت «الظبي» لشطيط سالم بن راشد الكتبي في الشوط السابع مسجلة 6:27:25 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثامن إلى «زعفران» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي ب 6:32:01 دقيقة، وتألقت «بهجة» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي في الشوط التاسع، محققة 6:25:58 دقيقة.

وأحرز" «ند» لحمد قطامي بن سعيد الخييلي المركز الأول فس الشوط العاشر، بزمن قدره 6:34:92 دقيقة، وفاز «أشقر» لناصر جابر بن علي المري بلقب الشوط الحادي عشر محققا 6:35:92 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثاني عشر إلى «شعاع» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي ب 6:39:10 دقيقة.

وتوّجت «حفلة» لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي بلقب الشوط الثالث عشر مسجلة 6:26:81 دقيقة، وانتزع «راهي» لمبارك بن نصيب لويع العامري، لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:39:84 دقيقة، وحصدت «شخصية» ل الدحبه قنازل بن حمرور العامري لقب الشوط الخامس عشر، بزمن قدره 6:37:61 دقيقة.

وتفوق «المارد» لأحمد حميد بن دويس الشامسي في الشوط السادس عشر مسجلاً 6:28:99 دقيقة، وحقق «شموخ» لأحمد محمد بن غنام الهاملي لقب الشوط السابع عشر ب 6:38:53 دقيقة، بينما حصد «الجارح» للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي لقب الشوط الثامن عشر مسجلا 6:33:03 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع عشرعن فوز «مرموقة» لجمعة محمد بن خلفان المزروعي مسجلة 6:52:54 دقيقة، بينما شهد الشوط العشرين فوز «الذيب» لعبدالله محمد خلفان بن ثاني الهاملي، باللقب محققا 6:28:03 دقيقة.