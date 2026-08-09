كازان في 9 أغسطس/ وام/ أختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية، أمس، مشاركته في منافسات بطولة كازان، والتي أقيمت بمشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون عددا من الأكاديمية الروسية، وذلك خلال معسكره الخارجي.

وجاءت المشاركة ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات المقبلة، في إطار خطة النادي لتطوير المستوى الفني والبدني ورفع درجة الجاهزية التنافسية للسباحين، مما أتاح للسباحين فرصة الاحتكاك بمستويات متنوعة وخوض منافسات قوية، و أسهم في تقييم مستوى الجاهزية والاستفادة من الأجواء التنافسية، ضمن أهداف المعسكر الفنية.

وشهد البرنامج تدريبات مكثفة أقيمت في قصر الألعاب المائية بمدينة كازان، ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية، وتطوير الأداء ورفع معدلات التحمل والجاهزية، إلى جانب العمل على عدد من التفاصيل الفنية وفق احتياجات كل فئة.

وأكد أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية رئيس اللجنة الفنية، أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والبدنية، وشكل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد سباحي النادي للمرحلة المقبلة.

وقال :"حرص النادي على إقامة معسكر خارجي يوفر بيئة تدريبية متميزة للسباحين، خصوصًا في هذه المرحلة المهمة من الإعداد، ونجح البرنامج في تحقيق استفادة كبيرة من خلال التدريبات المكثفة صباحًا ومساءً، إلى جانب المشاركة في بطولة دولية أتاحت للسباحين فرصة الاحتكاك واختبار مستوياتهم في أجواء تنافسية قوية". مثل النادي 20 سباحا وسباحة من مختلف الأعمار.