دبي في 9 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجولف، مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للفرق "كأس نومورا"، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين، من 29 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات واللاعبين في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ.

ويمثل منتخب الإمارات في البطولة كل من محمد سكيك، وسيد ريان أحمد، وسام مولان، حيث يتواجد اللاعبون الثلاثة حالياً في المعسكر الخارجي المقام بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن برنامج الإعداد الذي يهدف إلى رفع مستوياتهم الفنية والبدنية والذهنية، استعداداً للمشاركة في المنافسات القارية.

وأكد اللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، أن المشاركة في "كأس نومورا"، تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير لاعبي المنتخب، مشيراً إلى أن المعسكر الخارجي في المغرب يوفر فرصة لتعزيز جاهزيتهم قبل خوض المنافسات.

وقال: "نتطلع بتفاؤل إلى مشاركة منتخبنا في كأس نومورا، ونثق بقدرة لاعبينا على تقديم مستويات تعكس التطور الذي تشهده رياضة الجولف في دولة الإمارات، والاستفادة من الاحتكاك بأفضل لاعبي القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ".