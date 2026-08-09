ساراتوجا في 9 أغسطس/ وام/ توج الجواد "سوفيرينيتي" لجودلفين بطلاً لسباق "ويتني ستيكس" للفئة الأولى، الذي أقيم أمس، على مضمار ساراتوجا بولاية نيويورك الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز الجياد الأكبر سناً، والمؤهل مباشرة إلى سباق «بريدرز كب كلاسيك».

وحقق "سوفيرينيتي" فوزه الثالث على مضمار ساراتوجا، بعدما سبق له التتويج بسباقات «بلمونت ستيكس» و«جيم داندي ستيكس» و«ترافيرس ستيكس» العام الماضي.

وقاد الفارس جونيور ألفارادو الجواد المملوك لجودلفين إلى الفوز، بعدما بدأ السباق في مراكز متأخرة قبل أن يتقدم بقوة في الأمتار الأخيرة، ويلحق بالمتصدر «نيتروجين» عند دخول الأمتار الـ200 الأخيرة ، ثم ينفرد بالصدارة ويحقق الفوز بفارق 4 أطوال و3 أرباع الطول.

وكان "سوفيرينيتي" قد توج العام الماضي بلقب «كنتاكي ديربي» للفئة الأولى، كما حصل على لقب حصان العام في أمريكا الشمالية.

وقال مايكل باناهان، مدير الخيول في جودلفين بالولايات المتحدة، إن الفوز جاء أمام مجموعة قوية من الجياد وفي واحدة من أقوى نسخ سباق «ويتني»، مشيراً إلى أن "سوفيرينيتي" يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وأن ظهوره بهذا المستوى أسعد الجماهير.

وأشاد المدرب بيل موت بأداء الجواد، وقال إنه «عاد إلى مستواه المعهود»، مؤكداً أن الفريق كان يدرك جاهزيته قبل السباق، لكنه كان بحاجة إلى إثبات ذلك على أرض المضمار وأمام مجموعة قوية من المنافسين.